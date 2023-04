Operação Focus atua para coibir crimes violentos em Itapipoca e Amontada

Norteada pelos indicadores criminais fornecidos pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), a Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) realiza, nesta quarta-feira (19), a 25ª edição da Operação Focus. A ofensiva é realizada nas cidades de Itapipoca e Amontada, ambas na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Ceará.





Sob coordenação da Copol-SSPDS, participam da ofensiva 20 equipes com cerca de 70 profissionais da Coordenadoria de Inteligência (Coin-SSPDS), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).





A Operação Focus foca na prevenção aos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) e os Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), cumprindo mandados de prisão, detectando irregularidades e realizando abordagens às pessoas e veículos em conduta suspeita.





Denúncias





A população pode contribuir com o trabalho policial repassando informações que auxiliem nas investigações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.