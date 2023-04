Parlamentares irão solicitar prisão preventiva e apreensão do passaporte do ministro do GSI de Lula ainda hoje pelo risco de fuga

Deputados bolsonaristas de diferentes partidos preparam um pedido de prisão preventiva do ministro do GSI, Gonçalves Dias, após vídeo mostrá-lo no Planalto no dia das invasões. Eles argumentam que as imagens reforçam a suspeita de conivência do governo Lula com os atos de 8 de janeiro.





O pedido é encabeçado por deputados como Carla Zambelli e Nikolas Ferreira, do PL, partido de Bolsonaro. E será protocolado na Procuradoria Geral da República ainda nesta quarta-feira (19/4).