URGENTE: Ministro Gonçalves Dias pede demissão do comando do GSI

Segundo informações da Tainá falcão da CNN, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general da reserva Gonçalves Dias pediu demissão após divulgação das imagens da CNN em que ele facilita a entrada de manifestantes, cumprimentando e até fornecendo água.





Imagens de câmeras de segurança do Planalto no dia 8 de janeiro mostraram G. Dias caminhando entre os invasores do palácio e, conforme a coluna mostrou, apontando a saída de segurança para os golpistas.





Antes do dia da invasão, Lula havia recebido dele a informação de que quase todos os bolsonaristas haviam sido retirados da estrutura do GSI, o que não era verdade. O ministério havia mantido praticamente todos os nomeados por Augusto Heleno.





A relação entre G. Dias e Lula vem desde seus primeiros governos, e o presidente tinha confiança no general. Desde o 8 de janeiro, entretanto, G. Dias foi escanteado no Planalto.