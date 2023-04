Ao lado de Lula, Pacheco defende a regularização das redes

Nesta terça-feira (18), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a regulação das redes sociais durante um evento realizado no Palácio do Planalto, ao lado do presidente Lula.





De acordo com Pacheco, regulamentar as redes sociais é importante para combater a violência nas escolas. Para ele, os ataques recentes estão ligados a problemas de saúde mental agravados com o uso indiscriminado da internet.





A solução proposta pelo presidente do Congresso envolve enfrentar a violência por meio de políticas públicas integradas pelos municípios, governos e também pela União.





Pacheco declarou ainda que o Senado já iniciou o processo quando, em 2020, aprovou o PL 2.630/2020 sobre a desinformação e o compartilhamento de notícias falsas. Agora caberá à Câmara decidir sobre o assunto.





– Se não é um conteúdo ideal e que, evidentemente, pode ser aprimorado, sobretudo pela evolução das redes sociais, inclusive na forma de se comunicar e no alcance que é capaz de empreender para a atividades criminosas, caberá agora à Câmara dos Deputados, e eu tenho a plena confiança no trabalho da Câmara desse aprimoramento (…), como instrumento aptos a esse enfrentamento.





Pacheco também falou sobre a questão das armas e disse que é preciso que “a política de armas deve vir acompanhada de uma política educacional sobre o que arma significa e qual a sua finalidade, sobretudo na mão de forças de segurança para manter a ordem na cidade e nos estados brasileiros”.





(Pleno News)