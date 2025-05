VÍDEO: entregador de aplicativo atropela mulher grávida e não presta socorro

Na noite de ontem, dia 16, um sinistro aconteceu na Rua Deputado João Adeodato, nas proximidades do terminal rodoviário. Segundo informações, um entregador de aplicativo teria atropelado uma mulher grávida e, infelizmente, não prestou socorro à vítima no momento do acidente.





Após o atropelamento, policiais do RAIO (Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas) e da Guarda Municipal rapidamente chegaram ao local para dar apoio na ocorrência e tentar localizar o responsável pelo acidente.





A vítima, que estava grávida, foi socorrida por uma ambulância do SAMU e levada para o Hospital Santa Casa, onde recebeu os cuidados necessários.





A situação reforça a importância do respeito às leis de trânsito e da responsabilidade de todos os motoristas, especialmente em áreas movimentadas e próximas a locais de grande circulação.