Semana de valorização da Mulher Mãe em Sobral celebra o cuidado, a força e a dedicação das servidoras e mães sobralenses

Durante a Semana de Valorização da Mulher Mãe, a Prefeitura de Sobral realizou uma série de ações especiais para homenagear e reconhecer o papel fundamental das mulheres que, com amor e dedicação, cuidam de suas famílias e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade.





Essas ações tiveram como objetivo principal acolher, escutar e celebrar as servidoras e mães sobralenses, destacando a força, o cuidado e a dedicação que elas demonstram diariamente. Foi uma oportunidade de valorizar quem, com esforço e carinho, faz a diferença na vida de todos ao seu redor.





Ao longo da semana, diversas atividades foram realizadas, incluindo momentos de conversa, homenagens e ações de reconhecimento, sempre com o foco em valorizar o papel da mulher mãe na sociedade e no serviço público. Essas ações reforçam o compromisso da administração municipal em promover um ambiente de respeito, apoio e valorização às mulheres que desempenham múltiplas funções com tanta dedicação.





A iniciativa também buscou fortalecer o sentimento de comunidade e mostrar que o cuidado e o amor das mães e servidoras são essenciais para uma sociedade mais justa e acolhedora.





A Prefeitura de Sobral agradece a todas as mulheres que fazem a diferença todos os dias e reforça seu compromisso em continuar promovendo ações que valorizem e apoiem as mulheres, especialmente aquelas que, com força e dedicação, cuidam com amor de suas famílias e da nossa cidade.





Vamos celebrar e reconhecer sempre a força, o cuidado e a dedicação das nossas mulheres e mães sobralenses!