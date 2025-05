ATENÇÃO! INTERNAUTA DENUNCIA ENTREGADORES COM MOTOS COM ESCAPAMENTOS ALDULTERADOS

"Bom dia. Queria fazer uma denúncia e ao mesmo tempo uma apelação. Não quero ser identificado. Tenho certeza que a grande maioria da população vai ser a favor do que vou dizer. Sobre os entregadores de moto que circulam em nossa cidade. Em toda profissão há aqueles que são responsáveis e éticos mas também há aqueles que são irresponsáveis e que desrespeitam a sua profissão e sujam a imagem de uma classe inteira. Hoje vários trabalhadores sustentam suas famílias trabalhando como entregadores de moto. E isso é maravilhoso para garantir uma fonte extra de renda. Porém quero deixar bem evidente aqui que estou destacando aqueles entregadores que agem de forma irresponsável . Aqueles que trabalham corretamente e de forma ética e respeitosa não se enquadram na situação que narrarei abaixo. Moro em uma avenida na cidade e tenho um filho de 6 meses de idade. Todas as noites passam vários entregadores de moto com escapamento adulterado fazendo muito barulho. Meu filho acorda 10 vezes de madrugada chorando devido ao barulho. E pior que eles fazem isso de propósito e de madrugada. Desrespeitam os moradores. Desrespeitam a classe de trabalhadores que eles representam. Sem contar que vários desses entregadores Desrespeitam as regras de trânsito constantemente e causam vários acidentes. Ultrapassando sinais vermelho, andam em alta velocidade em ruas com crianças brincando, dirigem na contramão e várias outras barbaridades. Recentemente vimos o caso de um entregador que atropelou uma gestante e fugiu sem prestar socorro. Eu e toda a população nos perguntamos : Cadê os guardar de trânsito e o poder público para combater essa situação? É muito fácil e cômodo para os guardas de trânsito multaram os cidadãos por estacionamento indevido. Mas podiam combater esses entregadores irresponsáveis. Sugiro também que os próprios estabelecimentos comerciais não aceitem trabalhar com entregadores irresponsáveis. E sugiro também que as pessoas que pedem comida pelos aplicativos ao perceberem que o entregador que levou sua comida sejam um desses irresponsáveis não aceitem receber a entrega e liguem para o estabelecimento reclamando. E que os próprios entregadores possam se organizar para conscientizar a todos para que evitem essas situações desconfortáveis que sujam a classe deles. Que os entregadores éticos e responsáveis se unam para denunciar aqueles que insistem em desrespeitar as regras de trânsito e a população. Se todos fizerem sua parte a classe de entregadores será valorizada."