Mulher mata marido, cozinha órgão genita1 com feijão e come

Uma mulher que não teve a identidade revelada foi presa após confessar que matou e cozinhou o pênis do marido com feijão e comeu. A vítima, de 37 anos, foi encontrada morta a dois quarteirões distante da casa do casal. O caso ocorreu em Acrelândia, interior do Acre.





De acordo com informações, as investigações tiveram início após o desaparecimento do homem ser denunciado por familiares. Durante os depoimentos, a esposa do desaparecido apresentou versões contraditórias, o que levantou suspeitas dos investigadores. O corpo do homem foi encontrado dois quarteirões distante da residência do casal e, segundo a perícia, o cadáver estava mutilado, sem o órgão genital.





Após dias de interrogatório, a mulher confessou o crime. Segundo depoimento, ela assassinou o marido após descobrir que ele comprava conteúdo adulto de mulheres por meio do Instagram. Ela disse ainda que retirou o pênis do marido, cozinhou com feijão e provou “por curiosidade”.





Fonte: D24am