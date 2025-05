Tentativa de homicídio em Sobral deixa vítima gravemente ferida

Na manhã desta quinta-feira, 15 de maio, uma tentativa de homicídio foi registrada na Rua Eliza Castro e Silva, localizada no bairro Terrenos Novos, em Sobral. A ocorrência mobilizou equipes policiais e chamou a atenção dos moradores.





De acordo com informações, a vítima, identificada inicialmente como “Luquinha”, foi surpreendida por dois indivíduos que se aproximaram a pé e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele. Os tiros atingiram áreas vitais, sendo que um deles atingiu a cabeça de Luquinha, enquanto outro perfurou o braço, provocando uma fratura exposta.





A vítima foi socorrida em estado gravíssimo para o Hospital Regional Norte, onde recebeu os cuidados necessários. A situação de saúde de Luquinha é considerada delicada.





Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local logo após o ocorrido. Os policiais realizaram os primeiros levantamentos e estão colhendo informações que possam ajudar na identificação e captura dos autores do crime. As investigações continuam em andamento para esclarecer as motivações e responsabilizar os envolvidos.





Com informações de Fnews