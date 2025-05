VIOLÊNCIA: HOMEM É EXECUTADO A TIROS DENTRO DE CASA EM VARJOTA/CE

Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 3h20, um homem identificado como Francisco Antônio da Silva foi vítima de uma execução a tiros dentro de sua residência na cidade de Varjota. O crime ocorreu na Rua Capitão Jucá e chocou a comunidade local.





De acordo com informações repassadas à polícia, dois homens não identificados chegaram ao local em uma motocicleta. Sem aviso prévio, invadiram a casa de Francisco e efetuaram cerca de oito disparos de arma de fogo. A violência foi rápida e brutal, deixando a vítima sem chance de receber qualquer socorro. Francisco morreu no local antes de qualquer atendimento médico.





A Polícia Militar foi acionada imediatamente e isolou a cena do crime para preservar as evidências. Os policiais coletaram os primeiros depoimentos e iniciaram diligências na tentativa de localizar os suspeitos, que fugiram logo após a execução. Até o momento, nenhum dos envolvidos foi identificado ou preso.





O corpo de Francisco Antônio da Silva foi encaminhado ao Núcleo da Perícia Forense de Sobral, onde passará por exames cadavéricos que devem auxiliar nas investigações em andamento. A Polícia Civil está conduzindo as apurações para esclarecer a motivação do homicídio e identificar os autores do crime.





