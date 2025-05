TRAGÉDIA: homem morre em acidente de moto na Avenida Fernandes Távora, no Sinhá Saboia, em Sobral

Na madrugada deste domingo (18), um acidente trágico aconteceu na Avenida Fernandes Távora, no bairro Sinhá Sabóia, em Sobral/CE, resultando na morte de um homem.





De acordo com as informações iniciais, Francisco Justo Castro, que conduzia uma motocicleta modelo Biz de cor vermelha, seguia no sentido do Centro para o bairro Sinhá Saboia. Infelizmente, ao perder o controle da moto, ele bateu com a cabeça no meio-fio, o que causou ferimentos graves. Apesar dos esforços, Francisco não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.





Equipes da Guarda Municipal de Sobral foram acionadas rapidamente ao local do acidente. Após realizar o isolamento da área, a perícia foi chamada para investigar as causas do sinistro. Os exames periciais foram realizados, e o corpo de Francisco foi removido pelo rabecão para o Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos cabíveis.





Até o momento, as causas exatas do acidente não foram divulgadas pelas autoridades. As investigações continuam para esclarecer os detalhes do ocorrido.





Nossos sentimentos à família e amigos de Francisco Justo Castro neste momento de luto.