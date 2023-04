Fortaleza busca empate com Ceará e é pentacampeão cearense

Fortaleza sagrou-se pentacampeão do Campeonato Cearense. O Tricolor empatou com o rival Ceará por 2 a 2, neste domingo, 8, diante de mais de 50 mil pessoas na Arena Castelão. Os gols leoninos foram marcados por Lucero e Calebe. Erick e Janderson anotaram os tentos alvinegros. O clube do Pici havia vencido a partida de ida por 2 a 1.





Esta é a primeira vez nos 104 anos do clube que o Leão conquista o Estadual cinco vezes consecutivas. O escrete vermelho-azul-e-branco chegou ao 46º título, ultrapassando o Alvinegro do Porangabuçu e assumindo a hegemonia no Estado.





O jogo





Desde o primeiro minuto, a partida foi bastante tensa. Sem deixar praticamente a bola rolar, o jogo se desenvolveu com lances muito disputados. O início do duelo teve o Fortaleza tentando assumir as ações ofensivas e o Ceará, por sua vez, saindo em velocidade.





A primeira chance de perigo saiu pelo lado do Ceará aos três minutos em cobrança de escanteio de Erick que Fernando Miguel ficou com a bola. Aos cinco minutos do Clássico-Rei, foi a vez do Fortaleza ameaçar a meta de Richard em cabeçada do capitão Tinga.





Aos 8 minutos, o atacante Erick recebeu na área e em belo chute de esquerda mandou para as redes sem chance para o goleiro tricolor. Com a igualdade no placar agregado, o Tricolor do Pici tentou manter o controle de jogo, e o Alvinegro continuou investindo nos contra-ataques.





Aos 22, os jogadores do Leão reclamaram de pênalti em Moisés. O atacante chegou à entrada da área do Vovô, mas acabou caindo e não conseguiu finalizar. O árbitro mandou seguir. Pressionando no ataque, o Leão chegou novamente com o camisa 21 que chutou pelo lado esquerdo, mas desviou em Tiago Pagnussat. Na cobrança de escanteio, o Ceará ficou a bola.





Apesar da maior parte das ações ofensivas partir do lado tricolor, foi o Ceará quem ampliou o placar em falha de Fernando Miguel. Janderson partiu do meio campo e chutou no meio do gol, o arqueiro leonino defendeu, mas não foi suficiente e a bola entrou no canto esquerdo. No lance seguinte, Caíque arriscou de fora da área para assustar a defesa tricolor.





Depois do segundo tento do escrete preto-e-branco, o panorama do jogo permaneceu o mesmo: o Fortaleza pressionando no ataque, e o Ceará com uma forte marcação e investindo nos contra-ataques.





Foi nessa dinâmica que já nos acréscimos da etapa inicial, o Tricolor do Pici chegou ao gol. Em jogada pelo lado esquerdo, Caíque tentou impedir o avanço de Moisés, mas acabou cometendo o pênalti, Na cobrança, Lucero mandou a bola no alto do canto esquerdo sem chances para Richard.





Com a igualdade no agregado e a decisão indo nos pênaltis, Morínigo e Vojvoda traçaram suas estratégias para o segundo tempo. Já no primeiro minuto, Vitor Gabriel arriscou e a bola passou perto do lado esquerdo da meta do arqueiro leonino.





Com um início mais morno, ambas as equipes não conseguiam criar lances de perigo com uma disputa mais concentrada no meio de campo. O Ceará conseguiu chegar na área em cobrança de falta aos 9 minutos, entretanto, o árbitro assinalou impedimento. Na sequência, também em lance de infração, foi a vez do escrete azul-vermelho-e-branco mandar a bola na área, que foi desviada em lateral.





Em um duelo mais tenso e menos técnico, os times protagonizavam lances mais pegados. Aos 20 minutos, Vitor Gabriel tentou finalizar dentro da área, porém Caio Alexandre do chão interceptou e mandou a bola para longe. No lance seguinte, Moisés, sozinho, chutou rasteiro no lado esquerdo, mas Richard fez a defesa.





Em chegadas lá e cá foi a vez do Ceará ameaçar a defesa do Tricolor aos 30 minutos. Com Erick como principal arma ofensiva, o camisa 11, de primeira, mandou uma bomba de fora da área. Fernando Miguel salvou aquele que seria o terceiro gol do Vovô.





Após grande jogada de Tinga pelo lado direito, Calebe marcou um golaço para empatar a partida e colocar o Fortaleza novamente na frente pela disputa da taça do Campeonato Cearense. Depois de receber livre na área, o atacante girou e mandou a bola no canto esquerdo sem chances para o arqueiro alvinegro.





No fim da partida, o Ceará ainda pressionou, mas o goleiro Fernando Miguel brilhou e salvou o Fortaleza. Assim, o clube do Pici conquistou o pentacampeonato estadual pela primeira vez em sua história.





(O Povo)