RedeTV! confirma demissão do apresentador Sikêra Jr.

A emissora encerrou também o contrato com a TV A Crítica, do Amazonas, responsável por produzir o telejornal.





A RedeTV! confirmou que o contrato do apresentador Sikêra Júnior não será renovado e o programa Alerta Nacional será exibido pela última vez no dia 28 de abril. Decisão foi confirmada pela emissora em nota.





“A RedeTV! confirma o término do contrato com Sikêra Jr e a TV A Crítica, geradora do Alerta Nacional, para a transmissão do formato em rede nacional”, disse nota da emissora.