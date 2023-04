GRANJA-CE: APÓS LONGA CAÇADA, POLÍCIA MILITAR PRENDE ACUSADO DE EXECUTAR EX-COMPANHEIRA A BALA EM PARNAÍBA

A operação teve a coordenação do Tenente Coronel Eduardo (P.O.G.) e do Capitão L Junio (Raio), e executadas pelos Tenente Flávio Araújo, Tenente Frota e Tenente Gomes.

A caçada ao acusado de ter executado a bala sua ex-companheira Aline Vasconcelos na cidade de Parnaíba-PI, enfim terminou. Equipes da Polícia Militar em Granja conseguiram prender o acusado durante amanhã desta quinta-feira, 13, entre a sede do município de Granja e o destino do Parazinho. Trata-se de Marcos Gustavo Laviola Nobre, 28 anos, natural de São Paulo. Ele já tem antecedentes por latrocínio, resistência, desacato e desobediência, além do feminicídio em Parnaíba. Com o indivíduo considerado de alta periculosidade foram aprendidos um revólver calibre 38, mais de R$ 3.500,00 e uma boa quantidade em droga.

O blog Camocim Polícia 24h relembra passo a passo do caso que mobilizou toda a polícia de Camocim e região.





1 - Na manhã de terça-feira, 11, o acusado executou a tiros sua ex-companheira a tiros em um posto de combustível na cidade de Parnaíba As informações dão conta que o acusado não aceitava o fim do relacionamento e resolveu por fim a vida de sua ex.





2 - Após o sinistro, o suspeito juntamente com dois comparsas, todos de Fortaleza, empreenderam fuga em direção a cidade de Chaval. A polícia Militar de Chaval foi acionada e conseguiu interceptar o veículo. Na ocasião o executor do crime pulou do veículo ainda em movimento e conseguiu fugi entrando em um matagal. Os outros dois indivíduos foram presos e autuado em flagrante delito por crime de homicídio e consumode drogas, trata-se de Cristiano Bernardo Pereira, 31 anos, e Carlos Nathanael Carneiro de Sousa, 19 anos.





3 - Já na quarta-feira, 12, pela manhã, o acusado foi visto em uma agência da Guanabara no terminal rodoviário de Camocim, comprando passagens para fugir. Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e ao se aproximar viu o indivíduo empreendendo fuga, pulando quintais próximos e momentos depois rendeu uma jovem e tomou sua moto Honda Biz vermelha de assalto, fugindo em seguida.





4 - Ainda na quarta-feira, 12, agora a noite, o acusado foi visto no Km 05 de Camocim, procurando comprar mantimentos e em seguida fugiu em direção a Granja. Ainda na note de quarta, por volta das 21h, o acusado foi visto entre Granja e Parazinho. Equipes policiais foram rapidamente ao local, realizaram buscas e chegaram a visualizar o acusado. Uma equipe de pm's do Raio de Granja passaram a persegui-lo e então o indivíduo abandonou a moto, trocou tiros com a polícia e fugiu entrando novamente nos matos.





5 - Já na manhã desta quinta-feira, 13, ocasião em que os policiais militares do Pelotão de Granja e Destacamento de Parazinho realizavam buscas pela rodovia entre Granja e Parazinho, no entanto, o acusado só foi localizado e preso na CE 364, localidade de Agrovila. Desta vez o acusado foi preso junto com todo o material descrito acima. O acusado estava ferido na altura do antebraço e da mão devido a troca de tiros com os pm's.





Diante dos fatos o acusado foi conduzido para a DRPC de camocim onde foi autuado em flagrante por crime de feminicídio, tentativa d homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e uso de identidade falsa.





Participaram da operação: Tenente Flávio Araújo, Tenente Frota, ST Arnaldo, ST Charles, Sgt André, Sgt Wellinson, Sgt Fontenele, Sgt Moreira, Cb Rafael, Cb Leonardo, Sds Vianei, J Fontenele, Araújo, Jeferson, Carina, Almeida, Neto, Heleno, Fabrício e Benício





Camocim Polícia 24h