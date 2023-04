GRANJA-CE: PM'S DO P.O.G. DO PARAZINHO EFETUAM PRISÃO POR POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Um homem foi preso sob a acusação de posse ilegal de arma de fogo após um desentendimento com um desafeto ocorrido na localidade de Pesqueiro, zona rural de Camocim.

De acordo com a polícia, por volta da 01h30 da manhã de ontem, quarta-feira, 12, um homem identificado como Marcos Fernandes, 31 anos, ligou para o Destacamento da Polícia Militar de Parazinho e informou que teria sido ameaçado por um desafeto identificado como Vilamar Dutra, 36 anos. Os pm’s foram até a residência de Vilamar e o localizaram, sendo que ele negou as acusações de ameaça, dizendo que apenas teve algumas divergências com Marcos em um bar.





Os militares perguntaram a Vilamar se ele tinha arma de fogo em casa e o mesmo falou que sim. Na casa foi apreendida uma espingarda tipo socadeira.





Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao proprietário da arma, o Sr. Vilamar, e foi conduzido para a DRPC juntamente com o Marcos. Na Delegacia o dono da espingarda foi autuado em flagrante sob suspeita de posse ilegal de arma de fogo. pagou fiança de 600 reais que foi paga e então ele foi posto em liberdade para responder ao processo.





Efetuaram a prisão: Cb M Santos, Cb Rafael e Cb Carina

Camocim Polícia 24h