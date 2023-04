Amazon lança IA grátis que gera código de programação; veja como usar

O assistente de programação da Amazon, CodeWhisperer, terá um plano individual gratuito a partir desta quinta-feira (13), anunciou a empresa em seu blog. Para acessar a inteligência artificial geradora com foco em computação, interessados precisam informar apenas email para criar uma conta no serviço de nuvem da Amazon.





Segundo a big tech, a ferramenta pode poupar tempo em tarefas burocráticas na rotina de um programador, como acessar a interface de programas específicos (feito via tecnologia chamada API). Esse processo requer que o desenvolvedor conheça as regras definidas por cada plataforma, com as quais inteligência artificial já está familiarizada.





Uma versão preliminar do CodeWhisperer foi anunciada em junho de 2022. No mesmo mês, a Microsoft anunciou ao público o lançamento do GitHub CoPilot, que domina o mercado e precisa de assinatura de US$ 10 (R$ 49,40) por mês -o plano anual sai por US$ 100 (R$ 494,00). A tecnologia concorrente também disponibiliza uma versão gratuita, mas apenas para estudantes e colaboradores de projetos reconhecidos de código aberto. O CodeWhisperer é capaz de oferecer sugestões em linguagens de programação, como Python, Java, SQL, PHP, C e suas variações, entre outras.





Após o cadastro no Amazon Web Services, a IA fica disponível nas plataformas de programação Visual Studio Code, GoLand, WebStorm, PyCharm e também em ambientes de desenvolvimento nativos da Amazon. Para pedir sugestões de programação para a inteligência artificial geradora, o usuário precisa escrever o pedido na forma de comentário. O robô, então, responde de forma automática.





A versão profissional do CodeWhisperer custa US$ 19 (R$ 93,27) e garante acesso exclusivo a opções voltadas ao ambiente corporativo, como referenciamento dos códigos para evitar plágio e outros recursos de segurança. Segundo testes da própria Amazon, programadores auxiliados pelo CodeWhisperer apresentaram 27% mais chances de completar tarefas do que os profissionais sem ajuda. O tempo de execução das tarefas também foi 57% menor com a IA.





A tecnologia avisa o usuário caso o trecho de programação gerado seja similar a códigos abertos usados para treinar a inteligência artificial, para evitar problemas de propriedade intelectual. Alerta também sobre códigos preconceituosos ou enviesados. O CodeWhisper ainda detecta brechas no código que podem abrir caminho para programas maliciosos e outros ataques virtuais.





O OTIMISTA