Kim Kataguiri dispara sobre caso do GSI: “As provas estão aí. É um escândalo”

Após a CNN Brasil exibir imagens exclusivas do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto, o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) comentou sobre a denúncia. As gravações, feitas em 8 de janeiro, mostram que os integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República não conseguiram impedir a invasão de manifestantes, que resultou na depredação da sede do Poder Executivo.





Para Kataguiri, as imagens explicam a resistência do governo em se opor à CPI do dia 8.





“O motivo pelo qual o governo está desesperado para que não ocorra a CPI do dia 8 está explicado. O GSI estava no local e nada fez para conter os invasores, que tiveram as portas abertas, foram cumprimentados e até receberam água. É um escândalo! As provas estão aí!”, declarou o parlamentar.





Kataguiri acrescentou que a omissão do GSI não foi apenas um erro, mas uma cumplicidade com os invasores. Ele defendeu a instalação da CPI do dia 8.