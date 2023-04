SOBRAL: DESCASO! Moradores do Dom Expedito estão sofrendo com vazamento de esgoto

De acordo com os residentes o esgoto está vazando há mais de 90 dias e quando chove o volume da água aumenta piorando a situação.

Os moradores da rua Padre Oswaldo Chaves, no bairro Dom Expedito, reclamam que a 90 dias estão tendo que conviver com um vazamento de esgoto. De acordo com informações dos residentes, quando chove o nível da água sobe piorando a situação.





O vazamento fica bem próximo à uma boca de lobo que está entupida o que está causando poças de água e lama. O mau cheiro é insuportável e o mais grave é que o conteúdo do esgoto ao entrar na sistema de escoamento de água pluvial cai no Rio Acaraú contaminando as águas do flume.





O Portal Paraíso conversou com o aposentado José Mesquita, de 73 anos, que mora na rua Padre Oswaldo Chaves há sete anos, afirmou que é muito ruim conviver com mau cheiro. “Eu preciso que alguém tome as providências, pois tenho filhas e netos que moram comigo e é uma catinga que não tem ninguém que aguente”, disse o Sr. José Mesquita.





Já o também aposentado o Sr. Tarcísio Calisto, 68, disse que não mora na rua onde há o vazamento, mas incomoda até quem passa no local. “O pior é o mau cheiro e a lama que fica. É mais ruim para quem mora perto do vazamento”, disse o Sr. Tarcísio Calisto.





O que mais chama atenção é que nesta quarta-feira (19), na mesma rua próximo à Capela de São Pedro a Prefeitura inaugurará uma praça e a situação do vazamento até o fechamento desta matéria foi ignorado.





O Portal Paraíso tentou contato com a assessoria de imprensa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE), mas não teve resposta.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso