“Lula não pode continuar presidente”, diz Marcel Van Hattem

O terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o assunto desta quarta-feira (19). Depois de a CNN Brasil revelar imagens exclusivas do circuito de interno do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, o governo federal volta ao centro de mais um escândalo.





Um dos momentos chaves das gravações mostra Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional no terceiro andar do Palácio. Em um primeiro momento ele caminha sozinho próximo ao gabinete de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na sequência, tenta abrir uma porta. Depois, ele é visto na sala do presidente. Mais adiante, ele aparece ao lado de alguns invasores e, de acordo com o canal de TV, teria apontado para uma porta que levaria até a saída do local.





Ainda conforme a CNN Brasil, outros integrantes do gabinete, ao lado do ministro, também indicam o caminho de saída aos terroristas.





Ao todo, 22 câmeras foram analisas, com mais de 160 horas analisadas.





A denúncia caiu como uma bomba no mundo político e já repercute no Brasil e nos principais veículos de imprensa internacional.





Reações





Assim que as imagens vieram a público, diversos congressistas se manifestaram sobre o caso, entre eles o deputado federal Marcel Van Hattem (Novo-RS).





Ele diz que “Gonçalves Dias contribuiu para a depredação e está sendo acobertado pelo governo”.





Ainda segundo o gaúcho, Lula não tem mais condições de seguir à frente da Presidência da República.





— Imagens de dentro do Palácio do Planalto comprovam: ministro do GSI de Lula, General Gonçalves Dias, contribuiu para a depredação e está sendo acobertado pelo Governo. Lula não pode continuar presidente. CPMI do 8 de Janeiro e impeachment já! — declarou o parlamentar.





Conexão Política