POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de policiais civis lotados na Delegacia Regional de Camocim, sob comando do Delegado Regional, Dr Adriano Zeferino de Vasconcelos, deram cumprimento a um mandado de prisão Preventiva na cidade de Camocim, em desfavor de Antônio Glendson Pereira de Oliveira, incurso na pena do artigo 312, parágrafo 1 do Código Penal, com passagens por tráfico de drogas e crime previsto no código de trânsito.





O indivíduo objeto do mandado não ofereceu resistência no momento de sua prisão.





O acusado será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.





A prisão aconteceu neste sábado, dia 1.