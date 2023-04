POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio de Policiais Civis, com apoio do NAI da DELEGACIA REGIONAL DE CAMOCIM, sob comando do Delegado Regional, Dr. Adriano Zeferino de Vasconcelos, deram cumprimento a um mandado de prisão na cidade de Camocim, em desfavor de José Eliardo da Silva (Processo n° : 0010111-36.2023.8.06.0053). A prisão aconteceu na manhã desse sábado, dia 29, na localidade de Pedra Branca, zona rural de Camocim.





O mandado de prisão foi expedido pela 2ª VARA DA COMARCA DE URUBURETAMA/CE.





O indivíduo objeto do mandado não ofereceu resistência no momento de sua prisão.





O preso será apresentado ao 5° Núcleo de Custódia e Inquérito em Sobral e ficará à disposição da Justiça.