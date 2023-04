Na tarde deste domingo, dia 2, por volta das 17h, PMs do destacamento do distrito de Jaibaras, sob o comando do Subtenente Nascimento, efetuaram a prisão de Raimundo Lopes Barboza, 23 anos, conhecido por "meu cabo".





O suspeito foi preso por força de mandado de prisão em aberto por crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II).





Raimundo Lopes foi encaminhado à delegacia para a lavratura dos procedimentos legais.