“Quem manda aí sou eu”, diz Lula sobre política de preços da Petrobras

Após o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, sugerir mudanças na política de preços praticada pela Petrobras, Lula deixou claro que é ele quem manda na estatal. Em entrevista à GloboNews, Silveira propôs adotar diretrizes baseadas no mercado interno, em vez do exterior, como ocorre atualmente.





No entanto, ao comentar a fala do ministro, Lula afirmou que a política de preços da Petrobras só será discutida quando ele convocar o governo para tal. Durante um café da manhã com jornalistas, o petista declarou que mudanças serão feitas com critério, pois durante a campanha ele prometeu “abrasileirar” o preço da gasolina e do óleo diesel, para que o Brasil não fique submetido ao Preço de Paridade de Importação (PPI).





As discussões sobre a política de preços da Petrobras continuam em pauta, mas Lula deixa claro que é ele quem decide quando e como as mudanças serão feitas.





(Hora Brasília)