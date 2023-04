Restaurante Sesc substituirá o Popular

O Restaurante Popular de Sobral, fechou em outubro de 2020 e foi o único que não reabriu pós-pandemia.

Depois de liderar a campanha ‘Queremos de volta o nosso restaurante’, o radialista e presidente do Sindicato dos Radialistas e Publicitários da Região Norte do Ceará, Ivan Frota, autor do projeto do primeiro Restaurante Popular do Ceará, tem a excelente notícia de que o Serviço Social do Comércio (Sesc), abrirá uma unidade do Restaurante Sesc em Sobral substituindo o extinto Restaurante Popular da cidade.





O projeto beneficiará os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo de Sobral que passarão a contar com refeições de qualidade a preço acessível. Outra ótima notícia é que pessoas em situação de vulnerabilidade social assistidas pela Prefeitura de Sobral terão refeições gratuitas.





O radialista falou para o Portal Paraíso que está feliz com a iniciativa do Sesc. “Agradeço a Deus e a todos e a vitória é de toda a sociedade porque nós sabemos que a fome tem pressa. A maior dor do ser humano é a dor da fome. O mais importante é que o morador de rua terá almoço com dignidade. É sem sombra de dúvida uma notícia importante”, disse o radialista.





O deputado estadual Oscar Rodrigues, parabenizou Ivan Frota pelo empenho na campanha durante dois anos e meio que conseguiu mais de cinco mil assinaturas.





“Parabéns, Ivan Frota, eu sei da sua luta durante dois anos e meio para reabrir o restaurante de um real. Dos 160 Restaurantes Populares abertos no Brasil, o único que não reabriu foi o de Sobral. O município tem perdido muitos empregos. Só agora em janeiro foram 1.125 desempregados. Isso tudo dificulta a vida das pessoas. O restaurante de um real vem ajudar pessoas, como os comerciários e os mais humildes” disse o deputado.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso