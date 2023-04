Motocicleta é apreendida em Sobral com mais de 600 multas que somam quase R$ 130 mil

Uma motocicleta com quase R$ 130 mil em multas vencidas foi apreendida por agentes de trânsito na cidade de Sobral. Conforme a equipe de fiscalização, o veículo acumulava 625 multas ativas e outras aguardando consistência, o veículo uma Honda NXR do ano de 2016 foi removido ao pátio do Detran.





A apreensão aconteceu perto do Mercado Público Municipal, durante fiscalização nesta segunda-feira (3). Após identificarem irregularidades, foi feita uma consulta no sistema do Departamento de Trânsito (Detran) e constatado que o veículo possuía mais de 620 multas em débitos, somando mais de R$ 128.000,00





O condutor do veículo não possui carteira de habilitação e tem passagens por tráfico de drogas.





Todas as multas são por avanço de semáforo e transitar com excesso de velocidade na cidade de Sobral. Segundo a Guarda Civil Municipal de Sobral, há vários veículos na mesma situação.





O que diz a Lei – Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), em seu artigo 328 diz que “os veículos apreendidos ou removidos a qualquer título e os animais não reclamados por seus proprietários, dentro do prazo de 90 dias, serão levados à hasta pública, deduzindo-se, do valor arrecadado, o montante da dívida relativa a multas, tributos e encargos legais e o restante, se houver, será depositado à conta do ex-proprietário, na forma da lei”.





(Sobral Online)