Os escolhidos da Nasa para iniciar 'nova era' de exploração da Lua

A agência espacial americana Nasa anunciou os quatro astronautas que levarão a humanidade de volta à Lua, após um intervalo de 50 anos.





Christina Koch se tornará a primeira mulher astronauta já designada para uma missão lunar, enquanto Victor Glover será o primeiro astronauta negro em uma.





Eles se juntarão a Reid Wiseman e Jeremy Hansen para voar uma cápsula ao redor da Lua no final do próximo ano ou no início de 2025.





Os astronautas não pousarão na Lua, mas sua missão abrirá caminho para um pouso de uma tripulação seguinte.





Os três cidadãos americanos e um canadense foram apresentados ao público em uma cerimônia em Houston, Texas.





Eles agora vão começar um período de treinamento intenso para se prepararem.





Ao selecionar uma mulher e um homem negro, a Nasa mantém sua promessa de trazer maior diversidade aos seus esforços de exploração. Todas as missões tripuladas anteriores à Lua foram feitas por homens brancos.





Reid Wiseman (47): Um piloto da Marinha dos EUA que trabalhou por um tempo como chefe do escritório de astronautas da Nasa. Ele voou em uma missão espacial anterior, para a Estação Espacial Internacional, em 2015.





Victor Glover (46): Um piloto de testes da Marinha dos EUA. Ele ingressou na Nasa em 2013 e fez seu primeiro voo espacial em 2020. Glover foi o primeiro afro-americano a permanecer na estação espacial por um período prolongado de seis meses.





Christina Koch (44): Engenheira elétrica. Ela detém o recorde de maior tempo contínuo no espaço por uma mulher, de 328 dias. Ao lado da astronauta da Nasa Jessica Meir, ela participou da primeira caminhada espacial feminina em outubro de 2019.





Jeremy Hanson (47): Antes de ingressar na Agência Espacial Canadense, ele foi piloto de caça da Royal Canadian Air Force. Hanson ainda não voou no espaço.





"A tripulação do Artemis-2 representa milhares de pessoas trabalhando incansavelmente para nos levar às estrelas. Esta é a tripulação deles, esta é a nossa tripulação, esta é a tripulação da humanidade", disse o administrador da Nasa, Bill Nelson.





"Os astronautas da Nasa Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Hammock Koch, e o astronauta da CSA Jeremy Hansen, cada um tem sua própria história, mas, juntos, eles representam nosso credo: E pluribus unum - de muitos, um. Juntos, estamos inaugurando em uma nova era de exploração para uma nova geração de marinheiros estelares e sonhadores - a Geração Artemis."









Missões 'irmãs'





Wiseman será o comandante; Glover será seu piloto; Koch e Hansen atuarão como "especialistas da missão" de apoio.





O quarteto está essencialmente repetindo a missão de 1968 realizada pela Apollo 8, que foi o primeiro voo espacial humano a chegar à Lua.





Sua tripulação tirou a famosa foto "Earthrisse" que mostrava nosso planeta natal emergindo detrás do horizonte lunar.





A grande diferença desta vez será o uso da tecnologia do século 21 que a Nasa desenvolveu sob seu programa Artemis. Na mitologia grega, Ártemis era a irmã gêmea de Apolo.





No ano passado, a agência testou seu foguete lunar de última geração , chamado de Sistema de Lançamento Espacial, e sua cápsula de tripulação associada, conhecida como Orion.





Esta missão Artemis-1 deixou a Terra em uma excursão de 25 dias ao redor da Lua sem ninguém a bordo. Isso permitiu que os engenheiros avaliassem a prontidão do hardware.





Agora, os astronautas recém-nomeados vão subir em Orion para o Artemis-2 e uma jornada de ida e volta para a Lua que provavelmente levará cerca de 10 dias.





A última missão espacial tripulada à Lua foi a Apollo 17 em dezembro de 1972. A primeira aterrissagem foi a Apollo 11 em 1969.





O Artemis-3, o primeiro pouso da nova era, não deve ocorrer até pelo menos 12 meses após o Artemis-2.





A Nasa ainda não possui um sistema capaz de levar astronautas até a superfície lunar. Isso está sendo desenvolvido pela empresa SpaceX do empresário Elon Musk.





Chamado de Starship, o veículo deve iniciar os testes de voo nas próximas semanas.





"Entre a tripulação [do Artemis-2] estão a primeira mulher, o primeiro homem negro e o primeiro canadense em uma missão lunar, e todos os quatro astronautas representarão o melhor da humanidade enquanto exploram para o benefício de todos", disse Vanessa Wyche , diretor do Johnson Space Flight Center da Nasa.





"Esta missão abre caminho para a expansão da exploração humana do espaço profundo e apresenta novas oportunidades para descobertas científicas, comerciais, industriais e parcerias acadêmicas e para a Geração Artemis."





BBC Brasil