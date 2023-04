BPMA prende homem em posse de 5 espingardas, em Pacujá

Nesta segunda-feira (03), uma equipe do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar (PMCE) prendeu um homem por posse ilegal de arma de fogo em Pacujá.





Estava na posse do indivíduo, e a polícia fez a apreensão de uma espingarda cartucheira de calibre 36, quatro espingardas artesanais tipo socadeiras, 12 cartuchos calibre 36, aproximadamente 5kg de chumbo, três recipientes contendo pólvora e oito contendo espoletas, nove chamarizes e duas capangas.





Logo depois de receber denúncias anônimas, os militares do BPMA foram averiguar os informes acerca de um homem o qual possuía algumas armas de fogo escondidas na residência dele. Ao chegarem, obtiveram autorização para adentrarem no recinto e iniciaram as buscas, durante a qual localizaram o armamento e, por conseguinte, prenderam o suspeito.





O dono da residência, que confessou a propriedade das armas, foi identificado como Francisco Sousa da Silva, 61. Ele foi conduzido à delegacia em Varjota, na qual foi autuado em inquérito conforme Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.





Fonte: ASCOM/PMCE/Chico Nildo