Tentativa de chacina em Fortaleza: seis pessoas são baleadas na Sapiranga

Uma ação criminosa deixou seis pessoas baleadas na tarde desta sexta-feira, 21, na comunidade do Alecrim, localizada no bairro Sapiranga. O POVO apurou que duas pessoas foram feridas de raspão e quatro foram encaminhadas a unidades de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.





A tentativa de chacina ocorreu na rua Sandra Gentil. Os autores do crime teriam utilizado um carro de cor prata na ação, conforme os primeiros levantamentos policiais.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin), da SSPDS, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar foram acionadas para atender ao caso.





"As vítimas foram socorridas por populares para unidades hospitalares da região", afirma a SSPDS. "Neste momento, as Forças de Segurança estão em diligências com foco em identificar e prender os envolvidos na ação criminosa. A ocorrência está em andamento".





Comunidade do Alecrim foi alvo de chacina em 2021





A comunidade do Alecrim é a mesma que, na madrugada do Natal de 2021, registrou uma chacina que deixou cinco mortos.





A ação foi motivada, conforme as investigações, por disputa entre facções criminosas. Ao todo, 23 homens foram denunciados pelo crime e aguardam julgamento.





(O Povo)