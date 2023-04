Oscar Rodrigues solicita inclusão de 12 municípios na rota do Ônibus Lilás

Os municípios com pedido de inclusão são Sobral, Forquilha, Massapê, Coreaú, Santana do Acaraú, Ipu, Ibiapina, Tianguá, Viçosa do Ceará, Itapipoca, Umirim e Quiterianópolis.





Visando garantir a assistência, segurança e proteção da mulher, principalmente nos municípios do interior do Estado, o Deputado Estadual Oscar Rodrigues solicitou nesta quinta-feira a inclusão de 12 municípios, na rota do projeto Ônibus Lilás, sendo a maioria da região Norte e Serra da Ibiapaba.





Os municípios com pedido de inclusão para o projeto – que atende mulheres em situação de violência- são Sobral, Forquilha, Massapê, Coreaú, Santana do Acaraú, Ipu, Ibiapina, Tianguá, Viçosa do Ceará, Itapipoca, Umirim e Quiterianópolis.





O parlamentar divulgou a ação em suas redes sociais e destacou a importância do projeto que visa orientar e atender as mulheres vítimas de violência de agressão, e que, muitas vezes não sabem como agir numa determinada situação de violência.

O projeto Ônibus Lilás tem como objetivo levar ações de acolhimento, prevenção e orientação às localidades mais distantes e vulneráveis do Ceará, além de contar com uma equipe especializada em atendimento biopsicossocial e assistência jurídica. O serviço é integrado por psicóloga, assistente social e advogada especialista em advocacia feminista preventiva, resolutiva e mediação de conflitos.





Por Leew Vasconcelos / Sistema Paraíso