Acusado de assassinato no Ceará é preso em São Paulo pela PF após ficar foragido por mais de 20 anos

A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (29), em São Paulo, um homem acusado de cometer um assassinato no interior do Ceará, que ficou foragido por mais de 20 anos. A captura do suspeito ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, por homicídio qualificado.





Segundo a PF, o crime ocorreu no município de Tauá, no interior do Estado, próximo a rodoviária. A ordem judicial que levou a prisão do acusado foi expedida pela 1ª Vara Criminal da cidade.





Já a captura do acusado foi realizada no município de São Roque (SP), por policiais federais integrantes do Grupo de Capturas da PF/SP, a partir das informações do Grupo de Capturas do Ceará.





O preso foi recolhido para a Unidade de Trânsito Provisório (UTP) da Polícia Federal em São Paulo.





(G1/CE)