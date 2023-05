Ministros tomam posse e devem julgar inelegibilidade de Bolsonaro

Com a posse dos novos ministros, existe a expectativa de que a ação movida pelo PDT contra Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação seja julgada até o final deste semestre. Até o momento, esse processo é o mais avançado contra o ex-presidente.





Os nomes dos dois novos ministros efetivos foram indicados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, para integrar a Corte. André Ramos Tavares já ocupava o cargo de ministro substituto no tribunal, enquanto Floriano Marques é um amigo de longa data de Moraes.





A escolha desses advogados em uma lista com quatro nomes é vista como uma ampliação da influência de Moraes no TSE.





A nomeação de ambos foi feita por Lula apenas cinco horas após o Supremo Tribunal Federal (STF) enviar a lista com os nomes.





A posse dos ministros contou com a presença do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).





