ADMINISTRAÇÃO UNINTA RECEBE GERENTE ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS SPINDOLA

Na última terça-feira, dia 3, os estudantes da disciplina de Gestão da Qualidade do curso de Administração do Centro Universitário Inta (UNINTA) receberam Paola Aragão, gerente administrativa e financeira da Indústria e Comércio de Metais Spindola. Atendendo ao convite do professor Me. Matheus Salvany, a administradora conversou com a turma sobre os processos e técnicas utilizadas no sistema de produção do catálogo, que conta com mais de 450 opções de itens.





Durante o bate-papo, Paola Aragão destacou a importância de uma formação completa e o que o mercado de trabalho espera dos futuros administradores graduados pelo UNINTA. "Sejam curiosos e proativos. Busquem aprender o máximo possível com seus professores e se envolvam em experiências como estágios, empresa júnior e visitas técnicas. O período da faculdade passa rápido e não temos tempo a perder", afirmou.





Finalizando o momento, a coordenadora do curso de Administração, Profa. Ma. Priscila Maria Vasconcelos Porto, agradeceu a presença de sua ex-aluna e diretora da Indústria e Comércio de Metais Spindola, além de destacar o compromisso do UNINTA em proporcionar esses momentos de troca de conhecimento com profissionais de destaque da nossa região.





A graduação em Administração do UNINTA une teoria e prática através dos diversos convênios com empresas da região, que permitem aos alunos vivenciar a profissão desde os primeiros semestres. Com excelente infraestrutura, forma profissionais com capacidade de atuar na gestão de bens, serviços e pessoas, seja como profissional liberal ou não, no mercado nacional ou internacional. O curso apresenta programas de apoio extraclasse, laboratórios específicos, monitoria, parcerias institucionais para estágios, Empresa Junior em estágio de desenvolvimento, biblioteca setorial, projetos de extensão e visitas técnicas que inserem o acadêmico na Administração e o preparam para o mercado de trabalho.