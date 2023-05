Urgente: Vídeo mostra momento em que drone ataca e explode em residência de Putin; ASSISTA

Um vídeo compartilhado nas redes sociais pela Nexta TV, grupo de mídia da Bielorrússia que se define como “a maior mídia do Leste Europeu”, mostra o momento em que um drone atinge o Kremlin. As imagens surgem depois de a Rússia ter acusado a Ucrânia, nesta quarta-feira, de ter lançado um ataque de drones na residência do presidente Vladimir Putin durante a noite. Os dois drones teriam sido desativados pelos serviços de segurança do Estado e Putin saiu ileso, de acordo com o Kremlin. Putin não estava no local no momento do incidente, de acordo com o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.





O vídeo também foi compartilhado pelo jornal britânico The Times, pelo espanhol El País e por outros jornais ao redor do mundo.





Em um comunicado, a Presidência russa disse que “considera essas ações como um ataque terrorista planejado e uma tentativa contra o presidente” e se reserva o direito de retaliar.





Não foi imediatamente possível verificar a alegação russa. Se a informação for confirmada, seria a tentativa de ataque mais audaciosa em solo russo desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro do ano passado.





Segundo o comunicado, não houve vítimas no incidente. “Ações oportunas tomadas pelos militares e serviços especiais desativaram os drones, fazendo com que alguns detritos se espalhassem no terreno do Kremlin” , afirma a nota.





Moscou fica a cerca de 280 milhas da fronteira ucraniana em seu ponto mais próximo.





Autoridades locais e regionais na Rússia relataram uma série de ataques com drones nos últimos meses. Alguns pousaram perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia, mas pelo menos um atingiu o sul de Moscou na semana passada, quando um ataque de drone incendiou um armazém de combustível no porto de Sevastopol, na península ocupada.





Como em outras acusações de ataques, o governo ucraniano não se pronunciou oficialmente, mas um assessor presidencial de Kiev disse que seu país não tem nenhuma relação com o ataque. As informações são do O Globo.

