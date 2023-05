Bolsonaro é primeiro ex-presidente a ser alvo da PF não por corrupção

Após Lula (PT) e Temer (MDB), Jair Bolsonaro vira alvo de operação da Polícia Federal por suposta falsificação de carteirinha de vacina.





A operação da Polícia Federal da manhã desta quarta-feira (3) é inédita na História brasileira: pela primeira um ex-presidente da República é alvo de operação das autoridades policiais não por corrupção, mas por supostamente ter falsificado o certificado de vacina contra a covid.





A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por suposta “adulteração” de documento público. Após a operação, o ex-presidente Bolsonaro afirmou a jornalistas que nunca tomou a vacina contra a covid.





Em 2016, o então ex-presidente Lula (PT) foi alvo da PF e se tornou o primeiro ex-mandatário a ser alvo das autoridades policiais. Em 2019 foi a vez o ex-vice da petista Dilma, Michel Temer (MDB). Ambos foram investigados por corrupção.





Na operação desta quarta-feira (3), foram presos ex-ajudantes do ex-presidentes, além de outras autoridades supostamente envolvidas na falsificação.









Reações





Para o presidente do PL, Valdermar da Costa Neto, do partido do ex-presidente “Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o país e procurava sempre seguir a Lei. Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades”.





