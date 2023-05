Estradas federais do CE não têm mortes no feriado; PRF registra 852 autos de infração

Polícia Rodoviária Federal do Estado do Ceará (PRF-CE) finalizou na noite desta segunda-feira, 1º, a operação do Dia do Trabalho. Durante o feriado prolongado, não foi identificada nenhuma morte nas rodovias federais cearenses. De acordo com a PRF, medidas de fiscalização foram intensificadas em todo o Estado.





Mais de 2 mil pessoas foram fiscalizadas durante a ação, que registrou um total de 852 autos de infração. As mais recorrentes foram o não uso de capacete por motociclistas, ausência do cinto de segurança, ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade.





Testes do bafômetro





Durante a operação foram realizados mais de 1.400 testes de alcoolemia, o popular “teste do bafômetro”. Dentre esses, apenas 16 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas. Três desses casos resultaram em prisão por embriaguez ao volante, caracterizada quando a quantidade de álcool expelido por litro de ar é superior a 0,3 mg.





Feriadão registra mais acidentes e termina sem nenhuma morte

Ao todo, 17 acidentes foram registrados pela PRF durante o fim de semana prolongado, um a mais do que o feriado de tiradentes. As ocorrências deixaram 12 feridos, quatro de forma grave. Nenhuma resultou em morte.





Medidas de prevenção





A PRF executou ações de educação no trânsito ao redor de todo o estado durante o fim de semana. Os policiais abordaram veículos de pequeno, médio e grande porte, repassando informações sobre a condução segura e responsável nas estradas.





A instituição ainda reforça a importância do cumprimento das regras e leis de trânsito para preservar a vida de pedestres, motoristas e passageiros. Em caso de emergência nas rodovias federais, a Polícia pode ser acionada através do número 191.





(O Povo)