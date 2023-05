Lula pede ajuda a Haddad para resolver crise econômica na Argentina

Após visita do presidente da Argentina Alberto Fernández nesta terça-feira (2) ao Brasil, presidente brasileiro Luis Inácio Lula da Silva pretende conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para buscar soluções que possam ajudar a Argentina a sair da crise econômica. Lula disse que Fernández retornará “sem dinheiro, mas com muita disposição política”.





O encontro entre o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o presidente brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (2), foi marcado por um clima de cooperação e solidariedade entre os dois países. Em meio à grave crise econômica enfrentada pela Argentina, Lula se mostrou disposto a ajudar o país vizinho e prometeu conversar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para buscar soluções conjuntas.





Em declarações à imprensa após a reunião, Lula destacou a importância da relação entre Brasil e Argentina e afirmou que é preciso agir com solidariedade diante das dificuldades enfrentadas pelo país vizinho. O presidente brasileiro afirmou que a crise na Argentina afeta diretamente o Brasil, que tem uma forte relação comercial com o país.





Apesar de não ter mencionado medidas específicas, Lula afirmou que está empenhado em buscar soluções conjuntas para ajudar a Argentina a sair da crise. O presidente brasileiro destacou que a prioridade é encontrar formas de melhorar a situação econômica e social do país vizinho, sem se preocupar com questões ideológicas ou partidárias.





O presidente da Argentina, por sua vez, agradeceu o apoio do Brasil e destacou a importância da cooperação entre os dois países. Fernández afirmou que uma visita ao Brasil foi muito produtiva e que espera que as conversas entre os dois governantes possam render frutos concretos a curto prazo.





(Hora Brasília)