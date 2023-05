Bolsonaro é intimado a prestar depoimento à PF e fornece senha do celular

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro foi intimado a prestar depoimento ainda nesta quarta-feira no âmbito da operação da Polícia Federal que investiga um grupo suspeito de inserir dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde.





A previsão é de que o depoimento seja prestado pelo ex-presidente durante a tarde de hoje.





Depois de relutar no início, ele acabou fornecendo a senha do seu celular aos agentes da PF. Antes, Michelle havia feito algo parecido: também resistiu, mas logo depois deu aos policiais a senha do aparelho — conforme informou a colunista Bela Megale.





Durante a operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro, a delegada da PF que comanda a ação permitiu que o ex-presidente ligasse por celular para seu advogado, Paulo Cunha Bueno. Bolsonaro, no entanto, não conseguiu falar com ele. Em seguida, seu celular foi apreendido — era um dos itens da busca.





A operação na casa do ex-presidente continua neste momento.





A autorização para a ação de hoje foi do ministro Alexandre de Moraes. A operação ocorre dentro do inquérito que apura a atuação das “milícias digitais".





(O Globo)