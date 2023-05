AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE MATOU QUATRO POLICIAIS CIVIS DENTRO DA DELEGACIA DE CAMOCIM; VÍDEO

Confira o depoimento do policial autor da chacina que vitimou quatro policiais civis dentro da delegacia Regional de Camocim, crime ocorrido no último domingo, dia 14.





O CRIME





O assassinato de quatro policiais civis por um colega de trabalho chocou o Ceará neste fim de semana. A chacina ocorreu dentro da Delegacia Regional de Camocim, município no Litoral Norte do Estado, na madrugada do último domingo (14).





Os agentes de segurança mortos foram identificados como os escrivães Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. Os corpos foram levados para a Perícia Forense de Sobral e devem ser sepultados nesta segunda (15).