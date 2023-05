CAMOCIM-CE: DURANTE BRIGA, HOMEM LESIONA O PRÓPRIO IRMÃO A GOLPES DE TESOURA NO BAIRRO OLINDA

Na tarde do último domingo, 21, por volta das 16h30, por pouco não acontece uma tragédia familiar no bairro da Olinda. Os pm’s do P.O.G. patrulhavam pelo dito bairro quando foram acionados para uma ocorrência em que um homem havia lesionado seu irmão com um golpe de tesoura na altura do peito direito.





Rapidamente, os militares foram ao local e souberam que o acusado Benedito Ângelo, vulgo Ganhão, estaria promovendo quebra-quebra na casa de sua mãe quando seu irmão Francisco Jean teria se metido em defesa de sua mãe. Os dois entraram em vias de fato quando o acusado se armou com uma tesoura e partiu para cima de Jean, desferindo um golpe de tesoura em seu peito. Após lesionar seu irmão, o suspeito fugiu do local, no entanto, passados alguns momentos ele foi capturado pelos pm’s.





A vítima foi socorrida para o HDMA, local onde recebeu atendimento médico, inclusive foi batido um Raio X onde foi constatado que nenhum órgão interno foi atingido. O caso foi levado para a DPC de Jijoca onde não foi possível realizar os procedimentos visto que aquela delegacia funcionar só até as 18h. Os pm’s então foram para a DPC de Tianguá, local onde o delegado plantonista realizou o auto de prisão em flagrante por crime de lesão corporal, sendo o indivíduo transferido a uma cadeia.





Efetuaram a prisão: Sgt Flávio, Sds Lima Filho e Fabiano.





(Camocim Polícia 24h)