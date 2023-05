Capanga de ditador Maduro agride repórter com um soco

Profissionais de imprensa que acompanhavam a coletiva de imprensa com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, acusam a segurança do venezuelano de agredir fisicamente a repórter da TV Globo Delis Ortis.





Nas redes sociais, um vídeo mostra o momento em que outros profissionais de imprensa confrontam a equipe da segurança.





A agressão ocorreu na saída do ditador do Palácio do Itamaraty após Delis questionar o ditador sobre o tamanho da dívida da Venezuela com o Brasil.. Testemunhas dizem que a repórter foi agredida com um soco na região do tórax.





Outros profissionais também reclamam de agressão por parte da equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do presidente Lula.





Veja um trecho da confusão:

A jornalista Delis Ortiz, da Globo, foi agredida pela equipe de segurança do ditador Nicolás Maduro.



Aparentemente ela levou um soco no peito.



Sei não, hein... essa turma, em breve, estará gritando "volta, Bolsonaro". pic.twitter.com/wGCLUcYsPS — Clark (@eusouoclark) May 30, 2023