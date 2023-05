Felipe Neto critica Lula por visita de Maduro: “Tiro no pé”

O influenciador Felipe Neto criticou, nesta segunda-feira (29), o encontro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que aconteceu no Palácio do Planalto.





Segundo ele, a visita causará danos à imagem do governo por causa da “extrema-direita” que terá conteúdo para falar contra o chefe do Executivo.





– O grande erro de Lula, ao (sic) meu ver, é a mensagem que ele quer transmitir ao mundo e ao povo brasileiro. Narrativas, por mais podres que possam ser, existem. E hoje, Lula deu um tiro no pé da própria imagem, enchendo a extrema-direita de munição para metralhar a percepção pública de seu governo durante bastante tempo – comentou Neto em um “textão”.





O youtuber se posicionou falando com sua base, ligada à esquerda, dizendo que, mesmo reconhecendo os erros dos Estados Unidos contra a Venezuela, ele não pode concordar com a forma como Hugo Chávez e seu sucessor, Maduro, conduziram o povo à miséria e perda de direitos.





– Eu, pessoalmente, particularmente, não posso concordar com esses métodos, não irei passar pano para os crimes contra a humanidade praticados no regime de Maduro, ainda que do outro lado esteja a demoníaca necessidade norte-americana de invasão e controle.





E continuou:





– Pelo conjunto da obra, sou a favor da diplomacia com países que compõe a estratégia de relações internacionais, mas sou veementemente contra que essa diplomacia seja feita com sorrisos, abraços e votos de confiança pública com ditadores e com quem ataca os Direitos Humanos.





No texto, ele também critica o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus eleitores.





LEIA NA ÍNTEGRA:

Eu sei q parte da esquerda fica puta comigo qnd condeno abertamente o Maduro.



Entendo contextos, principalmente históricos, do q representa a resistência à invasão dos EUA e da tentativa de golpe na Venezuela.



Dito isso, discordo sobre a forma de condução dessa "democracia" na… pic.twitter.com/QuPffoBRt5 — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) May 29, 2023