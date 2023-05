“Não é narrativa, é real”, diz Huck sobre ditadura de Maduro

O apresentador Luciano Huck usou as redes sociais para denunciar as mazelas da ditadura venezuelana enquanto o líder do país vizinho, Nicolás Maduro, se encontra no Brasil a convite do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Por meio de postagem no Twitter, Huck afirmou ter visto com seus próprios olhos a situação de famílias venezuelanas refugiadas na fronteira com o Brasil.





Segundo o comunicador, não se trata de uma mera “narrativa”, e a democracia de fato está sendo violada no país dirigido por Maduro.





– Ninguém me contou. Fui lá e vi. Estive na fronteira e conversei com dezenas de famílias nos campos de acolhimento fugindo da ditatura venezuelana. Não é só uma narrativa. É real e não tem nada a ver com democracia – escreveu ele no Twitter.





O líder venezuelano desembarcou em Brasília na noite do último domingo (28) ao lado de sua esposa, a primeira-dama Cilia Flores. Nesta segunda-feira (29), ele encontrou-se com Lula no Palácio do Planalto para uma reunião bilateral e almoçou no Palácio do Itamaraty. Os dois chefes de Estado fizeram uma declaração conjunta, e o petista descreveu a visita de Maduro como um “momento histórico”.





– Eu queria dizer a alegria deste momento histórico que estamos vivendo agora. Depois de oito anos, o presidente Maduro volta ao Brasil e nós recuperamos o direito de fazer política de relações internacionais com a sinceridade que sempre fizemos e a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil – assinalou Lula.





Nesta terça-feira (30), Maduro participa da cúpula promovida por Lula com os demais líderes da América Latina, também no Itamaraty.





