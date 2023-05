Dr. Oscar Rodrigues destaca o papel da família e da religião na prevenção da violência nas escolas

O parlamentar afirmou que a escola comete um erro quando não estar ministrando corretamente a disciplina de ensino religioso em sua grande curricular e isso acaba contribuindo para que as pessoas se afastem da religiosidade e acabe contribuindo com o crescimento da violência.





Em entrevista nesta quarta-feira, 10, o Deputado Estadual Dr. Oscar Rodrigues (União Brasil), que fundou um dos maiores Centros Universitários do interior do país, o Uninta, destacou a importância da família na prevenção da violência nas escolas.





O parlamentar salientou que o afastamento das pessoas em relação a religiosidade é um dos fatores que corrobora com a falta de amor entre as pessoas. Oscar Rodrigues afirmou que a escola comete um erro quando não estar ministrando corretamente a disciplina de ensino religioso em sua grande curricular e isso acaba contribuindo para que as pessoas se afastem da religiosidade e acabe contribuindo com o crescimento da violência.





O parlamentar afirmou que o trabalho de prevenção tem que começar pela família que tem que cumprir seu papel de cultivar o amor entre as pessoas.





O deputado ainda citou o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Base (LDB) da Educação Nacional, que segundo ele, acabou sendo esquecido em todas as escolas a nível de Brasil. O artigo 33 da LDB destaca que o ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo.





No Centro Universitário Uninta, fundado pelo deputado, existe um serviço de Capelania.





A CAPELANIA





A Capelania do Centro Universitário Inta – UNINTA se propõe a oferecer atendimento e ajuda a qualquer acadêmico ou funcionário interessado em satisfazer suas necessidades psicossomáticas, intelectuais, sociais e espirituais mediante palestras, entrevistas, sessões de orientação e aconselhamento, aplicações de testes, visitas a lares e residências.





Oferece ainda assistência em momentos de estresses, angústia, dúvida, confusão, frustação, ansiedade e depressão, procurando conduzir a pessoa a uma situação de superação dos problemas oferecendo possíveis soluções em que o ser humano possa encontrar seu devido lugar na sociedade, contribuindo ao bem de todos e a sua plena realização individual como cidadão consciencioso e consciente.





A Capelania tem o propósito de ajudar o educando e o pessoal da Instituição em seu ajustamento ao ambiente acadêmico, ao meio social com os colegas, consigo mesmo e com Deus, bem como construir uma cosmovisão que traga resposta e solução às mais profundas inquietações do ser humano e uma esperança para o futuro.





Propõe-se ainda a oferecer a oportunidade aos interessados de uma iniciação aos estudos das Escrituras Sagradas como fundamento do cristianismo não apenas no aspecto teórico, mas no vivencial, procurando dar um significado aos acontecimentos e crises atuais dentro da cosmovisão teocêntrica do mundo. Dedica-se também á produção de material impresso, prezando trazer ao conhecimento de todos, artigos, livros e outras publicações que orientam no estabelecimento de um estilo de vida de paz, amor e felicidades, e indiquem o supremo alvo da vida e existência humanas.





SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE ACADÊMICA:





Aconselhamento pastoral a alunos e colaboradores;

Presença nos velórios e sepultamentos;

Cultos especiais, devocionais setoriais e nas formaturas;

Visitação a enfermos em hospitais e lares;

Distribuição de literatura espiritual;

Palestras que ofereçam assuntos relevantes com orientação bíblica envolvendo alunos, pais e professores;

Incentivo e acompanhamento de grupos de oração e devocionais de alunos e de funcionários;

Assistência social e o incentivo aos trabalhos voluntários e filantrópicos;

Estudo Bíblico para estudantes e colaboradores (presencial e online).





CURSOS





Descobrindo a Bíblia

A Bíblia, como “a palavra de Deus”, tem seu valor muito apreciado por uma grande quantidade de pessoas. Entretanto, é muito comum que o leitor comum tenha dificuldades para entender seu conteúdo, assim como não sabe de que forma as escrituras devem ser estudadas.





Portanto, é crescente a necessidade de um especialista para orientar o estudo bíblico, para explicar as Escrituras, como o eunuco, no livro de Atos, que lia, mas não entendia. Por isso, o Uninta disponibilizou o curso “Descobrindo a Bíblia”, para proporcionar o melhor entendimento acerca do estudo bíblico.





