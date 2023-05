Presos do semiaberto são liberados sem tornozeleira por falta de equipamento

Com os presos sem monitoramento eletrônico, a Seap determinou a intensificação da fiscalização presencial.

Cerca de 100 presos do regime semiaberto estão fora da cadeia no Rio Grande do Norte sem serem monitorados por tornozeleira eletrônica. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (10) pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap).





O motivo para a liberação dos presos sem tornozeleira é a falta dos equipamentos. A empresa contratada não está entregando as peças. A Seap diz ter aplicado à empresa sanções de advertência e de multa por descumprimento do contrato.





Com os presos sem monitoramento eletrônico, a Seap determinou a intensificação da fiscalização presencial nos horários de recolhimento domiciliar dos detentos. A Polícia Penal já deu início a operação.





A Seap decidiu, também, iniciar um processo para contratação emergencial de um novo provedor de serviços de monitoramento eletrônico, acatando a uma recomendação do Ministério Público do Estado.





O Governo do Estado esclarece que 3.055 tornozelados estão sendo monitorados normalmente. O serviço das tornozeleiras já instaladas não foi interrompido. “Mas, diante da falta de novos equipamentos e de reposição, a SEAP cumpre a Portaria 05/2023, da 1ª e 2ª Vara Regional de Execuções Penais que estabelece de forma ‘excepcional’ a suspensão do início do monitoramento eletrônico dos apenados não inseridos no sistema”, enfatizou.







Atualmente, o Estado tem uma dívida de R$ 1,3 milhão com a empresa que fornece as tornozeleiras eletrônicas. O débito é referente aos meses de fevereiro e março deste ano, justamente quando começaram a faltar os equipamentos.





