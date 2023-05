Em nova fase da Lesa Pátria, PF cumpre mandados contra PMs

A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (23), mais uma fase da Operação Lesa Pátria, ação que tem como objetivo apurar as invasões aos prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro. De acordo com a PF, os agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão.





Segundo informações divulgadas pela TV Globo, os alvos da atual fase, que é a 12ª, são policiais militares que deram ordem de recuo em uma área próxima do Supremo Tribunal Federal (STF). Um deles é o major Flávio Silvestre de Alencar, que chegou a ser preso na quinta etapa da investigação.





A corporação informou que o objetivo dessa fase da investigação é identificar pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os ataques na capital. De acordo com a PF, nas dez etapas anteriores da Operação Lesa Pátria foram cumpridos 65 mandados de prisão preventiva, quatro de prisão temporária, 174 de busca e apreensão e 17 instaurações de inquérito policial.





(Pleno News)