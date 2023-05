O prefeito de Fortaleza, José Sarto, se envolveu em um acidente de carro na noite desta segunda-feira (22) no Eusébio, na Grande Fortaleza.





Conforme a Prefeitura de Fortaleza, Sarto estava sozinho no veículo e não sofreu ferimentos.





Imagens feitas por testemunhas mostram o carro do prefeito sobre um canteiro central na Avenida Rua Santa Cecília, no Bairro Pires Façanhas. Com o impacto da colisão, uma árvore foi derrubada.





G1-CE