EM SOBRAL: Terreno baldio com lixo e esgoto incomoda moradores no bairro Junco

De acordo com os moradores, pessoas de outra ruas e até de outros bairros colocam lixo no local.

O acumulo de lixo em um terreno baldio que fica localizado no cruzamento das ruas Padre Anchieta com a rua Floresta, no bairro Junco, está incomodando os moradores há muitos anos. De acordo com os residentes, o lixo é colocado no local por moradores de outras ruas que aproveitam o terreno sem muro, com mato e água de esgoto para jogar lixo e entulhos. No lugar é possível encontrar móveis quebrados, aparelhos sanitários, animais mortos dentre outros.

A dona de casa aposentada, Maria do Socorro, que mora na rua Floresta, há mais de 26 anos, disse que vê muitas pessoas colocando lixo no terreno, mas não pode evitar que isso aconteça. De acordo com a moradora, funcionários da Prefeitura disseram que nada podem fazer porque o terreno não é público.





Já a artesã Esmeralda Ramos, moradora há mais de 24 anos na rua Floresta , afirma que já ´presenciou pessoas que vêm até de outros bairros para colocar lixo no terreno. “É muito perigoso para quem mora na rua essa situação porque surgem mosquitos da dengue, além de bichos mortos e fica aquela porcaria. Isso é prejudicial à minha saúde e da família e dos vizinhos. O carro do lixo passa e em pouco tempo o pessoal já começa a jogar lixo novamente”, disse dona Esmeralda.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso