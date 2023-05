Nove pessoas são presas entre Ceará e Piauí com cigarros contrabandeados

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) em uma ação com a Polícia Militar do Piauí (PMPI) apreendeu uma grande quantidade de cigarros contrabandeados na divisa entre os dois estados. O material estava em um navio encalhado em uma praia do município de Cajueiro da Praia, no Piauí, e foi alvo de saqueadores de ambas unidades federativas. Três suspeitos de guardar a carga foram capturados no estado do Piauí e seis suspeitos do saque foram conduzidos até as unidades das Polícias Civis do Ceará e do Piauí.





Por volta das 10h, desse domingo (21), uma equipe da 2ª Companhia Independente Policial Militar do 3º Comando Regional Policial Militar (2ª Cia/ 3º CRPM) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi informada de que haveria uma embarcação encalhada no litoral entre os estados do Ceará e do Piauí. O barco, com bandeira do Suriname, encalhado desde a noite anterior, guardaria uma grande quantidade de cigarros contrabandeados e barqueiros da região estariam promovendo saques à carga ilícita.





Equipes do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi), do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Policiamento Geral Ordinário (POG) da PMCE foram acionadas e, com o apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi montado um cerco nos municípios de Barroquinha e Chaval.





Ainda pela manhã desse domingo, foram apreendidas 20 caixas contendo 20 mil cigarros contrabandeados em uma canoa na praia Pontal das Almas, distrito de Bitupitá, em Barroquinha. A carga estava sob posse de três suspeitos, que se evadiram com a aproximação de uma composição policial. O material apreendido foi levado para a Delegacia Municipal de Chaval.





Na madrugada desta segunda-feira (22), a PMCE prendeu, no distrito de Bitupitá, em Barroquinha, Leonardo da Silva Araújo, de 24 anos, que estava com 10 caixas contendo 10 mil cigarros contrabandeados. Leonardo foi conduzido até a Delegacia Regional de Tianguá junto ao material apreendido. Na unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante por crime contra a administração pública.





Ação no Piauí





Do lado do estado vizinho, equipes do 2ª Batalhão Policial Militar (2º BPM), do Grupamento Aéreo (Graer) e do Batalhão Especial de Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Piauí (PMPI), com apoio da Marinha do Brasil, também realizaram abordagens a barqueiros e residências no Estado do Piauí.





Na ocasião, foram apreendidas 106 caixas grandes contendo 106 mil cigarros contrabandeados, além de uma grande quantidade que ficou armazenada no navio apreendido pela Marinha, para ser apresentado a posteriori na Polícia Federal (PF). Três suspeitos de guardar a carga e outros cinco barqueiros suspeitos de saquear o material foram conduzidos a uma unidade da Polícia Civil do Estado do Piauí (PCPI).





