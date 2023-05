ESTUDANTES DE ARQUITETURA E URBANISMO DO UNINTA VISITAM SALÃO SOBRAL DE ARTES VISUAIS

Na última sexta-feira, dia 19, os estudantes da disciplina de Comunicação Visual do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) visitaram o Salão Sobral de Artes Visuais, na Casa de Cultura de Sobral. A atividade foi promovida pelo professor Me. Matheus Salvany, que justificou a ação como fonte de pesquisa para a realização da avaliação parcial número três, além de prestigiar o trabalho de uma professora do curso e dos artistas locais.





"Viemos nos inspirar para a última avaliação da disciplina, que consistirá no desenvolvimento de obras a partir da reutilização de copos plásticos utilizados no dia a dia pelas pessoas que circulam no UNINTA. Também aproveitamos para prestigiar o trabalho da professora Úrsula Nóbrega (Entre O Mar E O Sertão), que faz parte do nosso colegiado", destacou o docente.





Segundo Ana Rosa Prado, estudante do sétimo semestre, o destaque ficou na diversidade das obras. "O que eu mais gostei foi à diversidade que a gente vê lá, desde artes interpretativas, pessoais, íntimas e até as ouvidas, isso é realmente uma aula de comunicação visual. Achei bem legal". Já para o estudante do oitavo semestre, Anderson Pontes Passos, a influência cultural foi o que mais chamou atenção. "Adoramos a interação com diferentes tipos de arte, o que serve para ampliar nossa visão de diferentes culturas mundo afora", colocou.





O curso de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA é coordenado pelo Prof. Me. Adilson Emanuel e apresenta um corpo docente qualificado, que faz uso de metodologias ativas de aprendizado, estimulando a experimentação na prática para a resolução de problemas, apoiado nos conceitos teóricos e em outros casos de sucesso. A graduação promove uma formação multidisciplinar, estudando as áreas de arte, representação, construção, estruturas, planejamento urbano, patrimônio histórico, cultural e artístico e suas diversas características.