Empresa de Janja funcionava em barraco na periferia de Curitiba

A investigação exclusiva do Hora Brasilia revelou que a empresa Princípio Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda, anteriormente pertencente a Rosângela da Silva “Janja”, companheira do presidente Lula, funcionava em condições precárias em um barraco na periferia de Curitiba. Margarida Cristina de Quadros, ex-sócia de Rosângela da Silva, atual primeira-dama do Brasil, foi nomeada para um cargo de confiança, Quadros exerce a função de assessora especial do gabinete de lula na Presidência da República.





Margarida Cristina de Quadros é mãe de um professor que participou da entrega da faixa presidencial a Lula em janeiro, após recusa de Bolsonaro em transferir a faixa presidencial ao eleito presidente Luis Inácio Lula da Silva .





Segundo informações obtidas da Receita Federal, a Princípio Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda operou em Curitiba, Paraná, de 2002 até outubro de 2021. A empresa, que possuía um capital inicial de R$ 10 mil reais, estava registrada sob o CNPJ 05.388.091/xxxx-xx. A reportagem do Hora Brasília visitou o endereço fornecido pelo CNPJ e constatou que a empresa estava localizada em um barraco de madeira, visivelmente deteriorado pelo tempo.





Empresa Princípio Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda localizada em Curitiba





A ex-sócia de Janja, Margarida Cristina de Quadros, ocupou inicialmente um cargo na transição do governo Lula, sendo nomeada em novembro de 2022 como coordenadora no setor de direitos humanos. Desde 27 de janeiro de 2023, ela assumiu o cargo de assessora especial no gabinete de Lula, com um salário mensal de R$ 13.000.





A nomeação de Margarida para um cargo de confiança levantam questionamentos sobre possíveis influências e conexões políticas envolvidas. A reportagem buscou mais informações sobre a Princípio Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda, mas descobriu que a empresa foi encerrada em 2021.





Na manhã desta segunda-feira (22), a equipe de reportagem do Hora Brasília visitou o endereço fornecido pela Receita Federal para confirmar a localização da empresa. A casa de madeira, registrada como endereço comercial, apresentava sinais claros de deterioração e desgaste.





Essa reportagem levanta o interesse publico e a preocupação sobre a transparência e a legalidade das relações entre Janja e Margarida e nomeações em cargos de confiança na presidência. O Hora Brasília continuará investigando o assunto e buscará respostas adicionais sobre a empresa Princípio Consultoria, Assessoria e Pesquisa Ltda e suas conexões políticas.





(Hora Brasília)